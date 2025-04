Schock! Früherer Rad-Star droht zu erblinden

Yoann Offredo macht sich große Sorgen um seine Gesundheit. Fünf Jahre nach dem Ende seiner Karriere gibt der ehemalige Radrennfahrer bekannt, dass er an einer Krankheit leidet, die in den nächsten zwei Jahren zum vollständigen Verlust seines Augenlichts führen könnte.

Die französische Zeitung L‘Équipe enthüllte am Dienstag eine beunruhigende Befürchtung rund um Offredo: Ärzte vermuten, dass der 38-Jährige an einer Sarkoidose leidet, einer seltenen chronischen Entzündung des Bindegewebes - auch als Besnier-Boeck-Schaumann-Krankheit bekannt.

Beide Augen sind bei Ex-Radstar betroffen

In dem Bericht heißt es, Offredos Sehkraft habe sich „plötzlich verschlechtert“. Trotz mehrerer Behandlungen verlor er den größten Teil seiner Sehkraft auf dem rechten Auge. Auch das linke Auge ist betroffen.

Offredo war dreimal bei der Tour de France

Offredo fuhr zunächst von 2008 bis 2016 für das französische Team Groupama-FDJ. Zwischen 2017 und 2020 war er dann für Intermarché-Wanty aktiv und nahm dreimal an der Tour de France teil. Sein bestes Ergebnis war Platz 91 im Jahr 2018.

2019 stürzte Offredo beim Grand Prix de Denain 2019 schwer, zog sich komplizierte Verletzungen zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Danach plagten ihn immer wieder Schmerzen am rechten Knöchel, auch eine Operation hatte nicht den gewünschten Erfolg. Zudem litt an er an Depressionen.