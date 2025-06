Frauen-Tour 2026: Grand Départ in Lausanne

Zum zweiten Mal findet im nächsten Jahr der Auftakt des Frauen-Rennens nicht in Frankreich statt.

Die Tour de France der Frauen 2026 beginnt am 1. August im schweizerischen Lausanne. Das gaben die Organisatoren der Rundfahrt bekannt.

2026 rollen die Fahrerinnen zwei volle Tage durch die Schweiz. Zum Auftakt ist das Peloton auf einer 137-km-Strecke mit Start und Ziel in Lausanne entlang des Genfer Sees unterwegs.

Die zweite Etappe führt das Feld über 150 km von Aigle nach Genf. Das dritte Teilstück beginnt wiederum in Genf, ehe die Fahrerinnen die Grenze zu Frankreich überqueren und in einem noch nicht bekannt gegebenen Ort das Ziel erreichen. Der weitere Streckenplan bis zum Tour-Ende am 9. August liegt ebenfalls noch nicht vor.