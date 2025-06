Lance Armstrong wollte ihn zerstören - aber er lachte zuletzt

US-Star Greg LeMond sorgte in den Achtzigern für legendäre Tour-Dramen. Nach der Karriere wurde er zu einem Anführer der Anti-Doping-Bewegung - und Opfer der Machenschaften von Lance Armstrong.

US-Star Greg LeMond sorgte in den Achtzigern für legendäre Tour-Dramen. Nach der Karriere wurde er zu einem Anführer der Anti-Doping-Bewegung - und Opfer der Machenschaften von Lance Armstrong.

Es klingt fast schon zu sehr nach den Klischees längst vergangener Zeiten. Aber Greg LeMond ist tatsächlich eine bemerkenswert strahlende Figur in der oft trüben Geschichte seiner Sportart.

Greg LeMond: Radsport-Sensation aus Kalifornien

Gregory James LeMond, geboren am 26. Juni 1961 in der 80.000-Einwohner-Stadt Lakewood nahe Los Angeles, war ein Exot, als er zu Beginn der achtziger Jahre in der Radsport-Elite einschlug.