Tour de France: ARD berichtet gewohnt umfangreich

Die ARD setzt bei der Fernseh-Berichterstattung von der Tour de France auf ein bewährtes Konzept. Das Erste überträgt die Etappen der am 5. Juli beginnenden Frankreich-Rundfahrt unter der Woche täglich ab 14.10 Uhr in seinem Programm - und berichtet auch am Wochenende mehrere Stunden über die wichtigste Rundfahrt der Welt. Kommentator Florian Naß wird dabei, wie seit vielen Jahren, von Ex-Profi Fabian Weg als Experte unterstützt.