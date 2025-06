Tour de France: Etappen & Zeitplan 2025

Tour de France 2025: Neue Orte

Die beiden Zeitfahren unterscheiden sich stark: Die 5. Etappe in Caen (33 km) ist flach und schnell, während das 11 km lange 13. Zeitfahren in den Pyrenäen anspruchsvolle Steigungen bietet.

Tour de France 2025: Alle Etappen Im Überblick Durchklicken:

Tour 2025: Pogačar vs. Vingegaard

Auch in diesem Jahr deutet alles auf einen Zweikampf hin: Tadej Pogačar gegen Jonas Vingegaard. Während Pogačar mit seiner impulsiven, offensiven Fahrweise begeistert und 2025 in bestechender Form antritt setzt Vingegaard auf strategische Stärke und Konstanz über drei Wochen. Auch wenn Pogačar zuletzt die Nase vorn hatte, bleibt Vingegaard, der zweifache Toursieger, sein gefährlichster Rivale, vor allem in langen Zeitfahren und bei kontrollierten Bergankünften. Ihre Bilanz über vier Tour-Ausgaben ist nahezu ausgeglichen – ein episches Kopf-an-Kopf-Rennen scheint auch in diesem Jahr garantiert.