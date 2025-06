Tour de France: Kämna nicht dabei, Mayrhofer feiert Debüt

Die Teams Lidl-Trek und Tudor Pro Cycling geben ihre Aufgebote für die am Samstag in Lille beginnende Frankreich-Rundfahrt bekannt.

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna (Wedel) geht bei der Tour de France nicht an den Start. Der 28-Jährige fehlt im achtköpfigen Aufgebot seines Teams Lidl-Trek, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Hoffnungen des Teams ruhen auf Sprinter Jonathan Milan (Italien) sowie dem Dänen Matthias Skjelmose, der in der Gesamtwertung angreifen soll.