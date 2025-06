Tour de France: Deutscher Shootingstar gibt Tour-Debüt

Der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz gibt sein Debüt bei der Tour de France. Der 24 Jahre alte Hoffnungsträger steht im am Freitag veröffentlichten Aufgebot des deutschen Top-Teams Red Bull-Bora-hansgrohe für die 112. Frankreich-Rundfahrt (ab 5. Juli). Angeführt wird die achtköpfige Mannschaft von Routinier Primoz Roglic. Der 35-jährige Slowene peilt das Podest in Paris an.