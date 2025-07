112. Tour de France: Vorschau auf die 12. Etappe

Da(s) ist die Höhe: Mit der ersten Pyrenäen-Etappe startet die Tour in ihre heiße Phase.

Flach ist passé, nun geht es bei der 112. Tour de France im eigentlichen Sinne an die Höhepunkte: Sechs der letzten elf Etappen sind Hochgebirgs-Klassiker, den Auftakt macht die Pyrenäen-Trilogie, die schon am Donnerstag die bislang härteste Prüfung der laufenden Tour bietet - die Bergankunft in Hautacam ist etwas für echte Könner. Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard: Übernehmen Sie!