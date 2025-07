112. Tour de France: Vorschau auf die 18. Etappe

Tadej Pogacar hat keine guten Erinnerungen an den Col de la Loze. Gelingt ihm bei der Rückkehr die Revanche?

Da(s) ist die Höhe! Auf der „zweifellos anspruchsvollsten Etappe der Tour 2025“ (Streckenchef Thierry Gouvenou) geht es am ersten von zwei Alpentagen über drei Berge der „Superkategorie“ bis hinauf zum Dach der diesjährigen Tour, dem 2304 m hohen Col de la Loze. Die Abstände im Gesamtklassement sind derzeit groß, das Ranking wirkt in Stein gemeißelt - das kann aber an diesen Bergriesen bröseln.