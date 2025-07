112. Tour de France: Vorschau auf die 19. Etappe

Kurz und schmerzvoll: Die Tour gönnt den müden Fahrern keine Verschnaufpause und schickt sie am Freitag auf den zweiten Teil des brutalen Alpen-Doppelpacks. 5550 Höhenmeter waren es am Donnerstag, 4550 Höhenmeter sollten es am Freitag über fünf gewertete Anstiege mitsamt der Bergankunft in La Plagne werden.