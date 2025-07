112. Tour de France: Vorschau auf die 21. Etappe

Mit der Champagner-Flöte in der Hand gen Hauptstadt radeln und dann im Schatten des Arc de Triomphe in den Sonnenuntergang sprinten: So sah lange das klassische Finale einer Tour de France aus. Doch bei der Rückkehr der Schlussetappe nach Paris - im Vorjahr endete das Rennen aus olympischen Gründen in Nizza - ist zwar nicht alles, aber doch vieles anders.