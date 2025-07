112. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Am Mittwoch kommt es zum ersten Zeitfahren. Auch ein Deutscher rechnet sich Chancen aus.

Nachdem bisher die Sprinter und Klassikerfahrer bei der 112. Tour de France zum Zuge gekommen sind, erhalten nun die Zeitfahrspezialisten ihre erste Chance. Auf der fünften Etappe kommt es rund um Caen in der Normandie zum Kampf gegen die Uhr, bei dem auch die Favoriten um den Gesamtsieg im Mittelpunkt stehen dürften.

36 Mal war die Tour bereits in Caen zu Gast, letztmals vor 19 Jahren. Bis in die 1970er-Jahre war die Stadt mit der sehenswerten Klosterkirche Saint-Étienne fest im Tour-Programm verankert, ehe zwischen 1978 und 2006 in Caen gar nicht mehr gefahren wurde.