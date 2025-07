112. Tour de France: Vorschau auf die 8. und 9. Etappe

Auf den nächsten Etappe bei der Tour de France sind wieder die Sprinter an der Reihen. Auch die Deutschen hoffen.

In Laval endeten bisher zwei Tour-Etappen. Zuletzt siegte dort 2021 Tadej Pogacar im Einzelzeitfahren.

Die letzte echte Flachetappe der 112. Tour de France führt ins Zentrum der Grande Nation und ist eine Hommage an Mark Cavendish, den größten Etappenjäger in der Geschichte des Rennens. Die 174,1 km lange neunte Etappe führt von Chinon ins Département Indre, wo der Tagessieger in der Sprinterhochburg Châteauroux gekürt wird.