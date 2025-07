Alaphilippes bitterer Irrtum: Siegesjubel über Platz drei

Der zweimalige Weltmeister hat schon viel gewonnen - die Tour-Etappe am Sonntag gehört nicht dazu.

Alaphilippe raste in der festen Überzeugung über die Ziellinie, seinen ersten Sieg nach zwölf Monaten gefeiert und seine lange Durststrecke beendet zu haben. Nur: Der 32-Jährige hatte nicht mitbekommen, dass noch zwei Fahrer, die Belgier Tim Wellens und Victor Campenaerts, ein ganzes Stück vor ihm unterwegs waren.

Für Alaphilippe, der in seiner Tour-Karriere insgesamt 18 Tage das Gelbe Trikot getragen hatte, war es insgesamt kein glücklicher Tag - bei einem frühen Sturz hatte sich der Routinier an der Schulter verletzt.

Alaphilippe ist aber nicht der erste Fahrer mit einem bitteren Irrtum während der laufenden Tour: Am Mittwoch in Toulouse hatte sich der niederländische Topstar Mathieu van der Poel ebenfalls an der Spitze des Feldes gewähnt - dabei war er als Solist auf Platz drei unterwegs.