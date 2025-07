Aldag lobt Lipowitz: "Schön zuzuschauen"

Auch seinen ersten Test in den Bergen bestand Lipowitz, der Ulmer wurde im Zentralmassiv am Montag Elfter. Der 24-Jährige kam drei Sekunden hinter den Top-Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard ins Ziel. „Wir sind zufrieden“, sagte Aldag.

Ab Donnerstag stehen in den Pyrenäen die ganz schwierigen Etappen an. „Alles, was wir bisher gemacht haben, kannte er schon. Alles, was jetzt kommt, wird auf ihn einprasseln. Sowohl physisch, weil es sehr schwer wird, aber auch mental“, sagte Aldag weiter. Der Ex-Profi will Lipowitz „sein Ding machen“ lassen, aber „beraten, wo wir können“.