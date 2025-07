Aldag warnt: "Angreifen immer einfacher als Verteidigen"

Der Sportliche Leiter von Florian Lipowitz hofft auf das Podium in Paris. Für den Erfolg des Jungstars nimmt er das Team in die Pflicht.

Der deutsche Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz biegt in der Rolle des Gejagten in die Schlusswoche der 112. Tour de France - und kann sich dabei auf die volle Unterstützung seines Teams Red Bull-Bora-hansgrohe verlassen. "Im Moment sind wir auf dem Podium. Aber Angreifen ist immer einfacher als Verteidigen. Wir müssen jetzt sehen, wie wir da oben bleiben", sagte der Sportliche Leiter Rolf Aldag vor dem zweiten Ruhetag am Montag bei Eurosport.