Bauhaus sieht Sprinter benachteiligt: "Schere geht auseinander"

"Die Schere geht immer weiter auseinander", sagte der deutsche Spurtspezialist Phil Bauhaus nach seinem zwölften Platz beim womöglich letzten "Sprint Royal" der 112. Frankreich-Rundfahrt am Mittwoch in Valence. "Die Tour wird immer mehr auf die starken Leute zugeschnitten", sagte Bauhaus, "wir Sprinter sind ja etwas schwerer und damit etwas schwächer, zumindest in Sachen Watt pro Kilo."