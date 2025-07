"Bergziege" Lipowitz hat Bock auf Pyrenäen: "Liegt mir"

Der Ulmer Florian Lipowitz will vorne mitmischen, wenn es am Donnerstag bei der Tour de France hinauf nach Hautacam geht.

Ein Tour-Debütant auf Höhenexpedition in unbekannte Bereiche: Florian Lipowitz hat richtig Bock auf sein erstes Pyrenäen-Abenteuer als Radprofi.

„Zum Glück geht es jetzt in die längeren Berge, die liegen mir“, sagte der 24-Jährige mit Blick auf die erste wirklich harte Bergankunft der 112. Tour de France am Donnerstag in Lourdes-Hautacam: „Ich hoffe, dass es nicht ganz hektisch wird.“