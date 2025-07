Buchmann über letztes Bora-Jahr: "Bin relativ verarscht worden"

Radprofi Emanuel Buchmann sieht seine letzte Vertragsverlängerung beim damaligen Team Bora-hansgrohe als Fehler an und hat mit durchaus drastischen Worten über seinen Abschied von der Mannschaft aus dem bayrischen Raubling gesprochen. Am Schluss sei er „relativ verarscht worden“, sagte der 32-Jährige vor dem Start der 112. Tour de France am Samstag der Münchner Abendzeitung.