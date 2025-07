"Edelhelfer" Lipowitz: "Happy, vorne dabei zu sein"

Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz hält trotz seiner starken Leistungen bei der Tour de France an seinem Plan fest. „Mein Hauptziel bleibt, in Paris anzukommen“, sagte der 24-jährige Ulmer bei einer Medienrunde am Ruhetag in Toulouse: „Es sind noch elf Tage, da kann viel passieren. Ich bin froh, dass die Beine gut sind.“