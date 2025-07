Fiasko für Tour-Favorit: "Da stimmt was ganz und gar nicht"

Der 25 Jahre alte Belgier vom Team Soudal Quick-Step setzte sich nach 33 km rund um Caen in der Normandie mit 16,6 Sekunden Vorsprung auf den slowenischen Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) durch, der damit das Gelbe Trikot übernahm.

Vingegaard muss eine Pleite hinnehmen

In seiner Heimat war das Medien-Echo entsprechend hart. „Vingegaard zertrümmert! Pogacar zerschmettert Vingegaard und fährt selbst in Gelb“, titelte die Boulevardzeitung Ekstrabladet . Von einem „schweren Schlag“ war bei Tageszeitung Berlingske , der ältesten des Landes, zu lesen. Die größte Tageszeitung Jyllands-Posten hatte einen „gebrauchten Tag“ ausgemacht.

„Meine Beobachtung ist, dass Jonas sich alle fünf Sekunden im Sattel bewegt. Es könnte ein schlechter Tag sein, etwas, das seinen Rücken belastet, eine schlechte Position. Ihm fehlt einfach etwas Kraft“, sagte der 61-Jährige in seiner Funktion als Experte für BT: „Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Wir sind es nicht gewohnt, dass er sich so viel im Sattel bewegt. Er ist in großen Schwierigkeiten und hat einen schlechten Tag.“