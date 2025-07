Frauen-Tour: Le Court Pienaar siegt und erobert Gelb zurück

SID 30.07.2025 • 18:00 Uhr Nach drei steilen Anstiegen auf den letzten 35 km der Etappe jubelt die 29-jährige Kimberley Le Court Pienaar im Zielsprint beinahe zu früh.

Kimberley Le Court Pienaar hat mit einem Sieg auf der fünften Etappe der Tour des France femmes das Gelbe Trikot zurückerobert.

Die 29-Jährige aus Mauritius sprintete in einer siebenköpfigen Spitzengruppe am Ende der mit 165,5 km längsten Etappe der Rundfahrt in Guéret vor Tour-Mitfavoritin Demi Vollering aus den Niederlanden durchs Ziel. Vollerings Landsfrau Marianne Vos, die in Chasseneuil-du-Poitou in Gelb an den Start gegangen war, wurde mit 33 Sekunden Rückstand Achte.

Le Court Pienaar jubelte schon vor der Ziellinie

Le Court Pienaar vom AG Insurance-Soudal Team, die das Gesamtklassement bereits nach der zweiten Etappe angeführt hatte, jubelte in dem engen Sprint bereits vor der Ziellinie und ließ Vollering so beinahe noch vorbei. 18 Sekunden beträgt nun ihr Vorsprung vor der neuen Gesamtzweiten Pauline Ferrand Prevot aus Frankreich, die am Montag noch schwer gestürzte Vollering folgt mit 23 Sekunden Rückstand.

Beste Deutsche war am Mittwoch die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert auf Platz 28 (+1:43 Minute). Auch in der Gesamtwertung liegt ist sie als 33. nun bestplatzierte Deutsche.

Gleich neun Fahrerinnen mussten die Tour vor oder während des Teilstücks dagegen vorzeitig beenden, darunter auch die zum Etappenstart Elfte des Gesamtklassements Katrine Aalerud und Olympiasiegerin Kristen Faulkner. Faulkner war bereits dreimal gestürzt und klagte über Krankheitssymptome.

Frauen-Tour endet am Sonntag

Der Donnerstag wird ein Tag für die starken Kletterinnen und Gesamtklassements-Fahrerinnen. Auf der Strecke über 123,7 km von Clermont-Ferrand nach Chambéry durchs Zentralmassiv wartet unter anderem der bisher anspruchsvollste Anstieg zum Col du Béal mit einer Bergwertung der ersten Kategorie auf das Feld. Insgesamt sind 2460 Höhenmeter zu überwinden.