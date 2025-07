Frauen-Tour: Lippert Vierte - 41 Jahre alte Garcia siegt

Älteste Etappensiegerin der Frauen-Tour

Zum Auftakt am Samstag war die 27-Jährige aus Friedrichshafen, die als Mitfavoritin in die erste Etappe gegangen war, noch gestürzt und hatte nicht in die Entscheidung eingreifen können. Das Gelbe Trikot übernahm am Sonntag Pienaar von Auftaktsiegerin Marianne Vos (Niederlande).

Am Montag steht eine 163,5 km lange Flachetappe zwischen La Gacilly und Angers an. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am 3. August in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.