Frauen-Tour: Squiban gewinnt sechste Etappe

Ricarda Bauernfeind beste Deutsche

Am Freitag führt der siebte Teilabschnitt von Bourg-en-Bresse über 160 km nach Chambéry - es wird erneut hügelig, aber weniger anspruchsvoll als am Vortag. Ausreißergruppen könnten zum Zug kommen. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am Sonntag in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.