Gebrochene Rippe und müder Körper: Evenepoel erklärt Tour-Aus

Fünf Tage nach seinem Aus bei der Tour de France hat der Belgier Remco Evenepoel offenbart, dass er angeschlagen in die Rundfahrt gestartet war.

„Ich bin mit einer gebrochenen Rippe und einem müden Körper in das härteste Rennen der Welt gegangen“, schrieb der Doppel-Olympiasieger am Donnerstag bei Instagram. Evenepoel gab zu: „Das war bestimmt nicht die beste Kombination, aber ich wollte mein Ziel, für das ich so hart gearbeitet hatte, nicht aufgeben.“