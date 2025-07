Kittel rechnet mit hektischem Tour-Auftakt

Der frühere Sprintstar Marcel Kittel zählt die deutschen Radprofis Phil Bauhaus und Pascal Ackermann nicht zu den Top-Favoriten auf das erste Gelbe Trikot der 112. Tour de France . „Sie haben Außenseiterchancen, gerade wenn man sieht, wer da noch alles am Start steht. Das wird schwer, aber nicht unmöglich“, sagte Kittel dem SID .

Die Frankreich-Rundfahrt startet am Samstag mit einer 184,9 Kilometer langen Etappe mit Start und Ziel in Lille. Der Tag dürfte in einem Massensprint entschieden werden. Das hatte es bei der Tour zuletzt 2020 gegeben, als der Norweger Alexander Kristoff triumphierte.