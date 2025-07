Lipowitz glänzte auch als Biathlet: "Im Schießen richtig gut"

Steirer hatte Lipowitz einst im renommierten Skigymnasium Stams in Österreich trainiert. "Es gibt in Stams Leistungstests im Schießen. Was denken Sie, wer immer noch den Rekord im Liegendschießen hält? Das ist Lipowitz Florian. Von 300 möglichen Ringen hat er da, glaube ich, 292 geschossen", sagte Steirer.