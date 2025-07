Lipowitz rettet Platz drei - Pogacar vor Tour-Sieg

Mit letzter Kraft schleppte sich Florian Lipowitz ins Ziel - und rettete gerade noch Platz drei: Deutschlands Hoffnungsträger hat auf der Königsetappe seinen ersten Einbruch bei der 112. Tour de France erlebt, den Podiumsplatz in der Gesamtwertung und die Führung in der Nachwuchswertung aber erfolgreich verteidigt.

Beim Schlagabtausch der Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard musste Lipowitz einer eigenen Attacke am 26,4 km langen Schlussanstieg Tribut zollen. 4,8 Kilometer vor dem Ziel konnte der 24-jährige Ulmer den Stars letztlich nicht mehr folgen. Pogacar, Vingegaard und auch Onley zogen davon.

Platz drei droht Lipowitz kurz vor dem Ende der Frankreich-Rundfahrt am Sonntag in Paris nun noch zu verlieren, auch sein eigentlicher Kapitän Primoz Roglic rückte etwas an ihn heran. Noch trennen Lipowitz drei weitere Etappen von der ersten Podiumsplatzierung eines Deutschen seit Rang zwei von Andreas Klöden im Jahr 2006.