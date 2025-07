Lipowitz setzt Akzente - Buchmann in Form

Der Sportliche Leiter Rolf Aldag will Lipowitz schützen. „Er ist auch nicht doof, er guckt Fernsehen, er liest Zeitung. Und dann ist ihm klar, was da für Erwartungen gewachsen sind“, sagte der Ex-Profi: „Als Team versuchen wir, es kleinzuhalten und auch realistisch einzuschätzen. So schön es für alle deutschen Radsportfans ist, zu sagen, wir lassen da jetzt eine große Euphorie ausbrechen, so gefährlich ist es auch für den Sportler Lipowitz.“