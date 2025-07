Lipowitz' Traum vom Podium: "Werden alles dafür tun"

Florian Lipowitz will sich seine historische Chance bei der Tour de France nicht mehr entgehen lassen. "Ich hätte niemals damit gerechnet, überhaupt um das Podium mitfahren zu können", sagte der deutsche Gesamtdritte der ARD: "Da wird ein Traum in Erfüllung gehen. Wir werden alles dafür tun, dass es so bleibt. Ich bin zuversichtlich."

1:03 Minuten beträgt Lipowitz' Vorsprung im Gesamtklassement wie auch in der Nachwuchswertung vor der Schlussetappe in die französische Hauptstadt auf Verfolger Oscar Onley, 132,5 Kilometer trennen den früheren Biathleten noch vom ganz großen Coup. Unter die ersten Drei haben es in der Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt bisher nur drei Deutsche geschafft: Kurt Stöpel, Jan Ullrich und Andreas Klöden. Lipowitz will der vierte sein.