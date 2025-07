Messer-Attacke bei der Tour de France! Täter sticht auf Polizisten ein

Am Rande der vierten Tour-Etappe bedroht ein Messer-Angreifer Zuschauer am Ankunftsort.

Am Rande der vierten Tour-Etappe bedroht ein Messer-Angreifer Zuschauer am Ankunftsort.

Alarmierende Nachrichten von der Tour de France. Am Rande der vierten Etappe des bekanntesten Radrennens der Welt wurde am Dienstag offenbar eine Katastrophe in letzter Sekunde verhindert.