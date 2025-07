Pogacar kämpferisch: „Nicht zum ersten Mal hingeflogen“

Gezeichnet, aber guten Mutes: Tadej Pogacar hat sich am Tag nach seinem Sturz bei der Tour de France kämpferisch gezeigt. „Das ist nicht das erste Mal, dass ich hingeflogen bin und ein Rennen fortsetze. Ich habe ein tolles Team, das alles für mich gibt“, sagte der slowenische Vorjahressieger vor dem Start der zwölften Etappe am Donnerstag in Auch bei Eurosport.