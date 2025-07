Pogacar rechnet am "Angstberg" mit Vingegaard: "Ist sehr stark"

Auf dem Weg zum Tour-Sieg muss Tadej Pogacar über den Col de la Loze - an diesen hat er schlechte Erinnerungen.

„Die Tourstrecke ist irgendwie dieses Jahr so gewählt worden, um mich zu erschrecken“, sagte Pogacar mit Blick auf die kommenden Duelle mit seinem Widersacher Jonas Vingegaard.

„Am Col de la Loze habe ich schon übel gegen Jonas verloren. Jetzt geht es mir nicht um Revanche, sondern einfach nur darum, gute Beine zu haben. Das ist einer der härtesten Berge, die ich je gefahren bin, aber ich freue mich darauf. Ich bin sehr optimistisch“, sagte der 26-Jährige über die Etappe am Donnerstag - zuvor steht noch am Dienstag der Mont Ventoux an.