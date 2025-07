Pogacar schwärmt von Politt: "Ein Unikat"

Pogacar ließ im Etappenfinale am Freitag an der steilen Mûr-de-Bretagne seinen Rivalen Jonas Vingegaard im Sprint hinter sich. Zuvor hatte das Helferteam um Politt seinem Kapitän eine hervorragende Ausgangslage geschaffen. „Wenn alles unter Kontrolle ist, sind die Chancen höher, ein solches Finale zu gewinnen. Es war perfekt am Ende“, sagte Pogacar.