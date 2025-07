Pogacar: Zweite Woche "fast schon entscheidend"

„Diese Woche kann fast schon entscheidend sein“, sagte der slowenische Titelverteidiger am Dienstag, als das Peloton erstmals bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ruhte.

Die zweite Woche sei in diesem Jahr „fast so hart wie die letzte“, meinte der Weltmeister vom Team UAE Emirates-XRG: „Wir werden sicher ein paar größere Abstände in der Gesamtwertung sehen. Es wird interessant.“