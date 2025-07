„Rennentscheidend“ für Pogacar? Ullrich über Almeidas Aus

Für Radstar Tadej Pogacar wird der Verlust seines Edelhelfers Joao Almeida bei der Tour de France noch gravierende Folgen haben - so sieht es zumindest Jan Ullrich. „Das ist schon heftig“, sagte Deutschlands einziger Tour-Sieger in seinem Podcast Ulle&Rick mit Rick Zabel: „Almeida war der absolut beste Helfer in den Bergen für Pogacar. Den zu verlieren, das tut richtig weh, und das werden wir wahrscheinlich in den Bergen und bei den Königsetappen auch noch sehen.“