Wutausbruch bei der Tour de France: "Dem magst du nicht im Dunkeln begegnen"

Die Emotionen beim ein oder anderen Rad-Star scheinen schon in den ersten Tagen der Tour de France angespannt zu sein. Jonathan Milan schimpft nach einer Sprintwertung über Konkurrent Biniam Girmay.

Es ist nicht sonderlich außergewöhnlich, dass es zwischen den Sprint-Stars bei der Tour de France auch mal ruppig wird. Beim Zwischensprint der zweiten Etappe ging es zwischen Jonathan Milan und Biniam Girmay aber gleich mal so richtig heiß her.

Trotzdem reagierte der Italiener nach dem Zwischensprint äußerst ungehalten und gestikulierte mehrmals stocksauer in Richtung des Siegers der Punktewertung aus dem Vorjahr. Girmay schien sich nicht wirklich einer Schuld bewusst gewesen zu sein und reagierte nur zögerlich mit einer kurzen Handbewegung.

Kommentator erstaunt über Milan-Wut: „Dem magst du nicht im Dunklen begegnen“

Dann räumte er jedoch ein, dass Milan eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse sei und überhaupt nicht zu Wutausbrüchen neige. „Den habe ich noch nie so explodieren sehen, eigentlich ein entspannter Typ“, beschrieb er den Charakter des Italieners.

So ganz wurde aus den Fernsehbildern aber nicht deutlich, was genau vorgefallen war. Das Eurosport-Duo mutmaßte jedoch, dass es in der kurvigen Vorbereitung auf den Sprint zu einem nicht ganz fairen Malheur von Girmay gegen Milan gekommen sein könnte.