Tour-Chef Prudhomme hofft auf offenen Kampf um das Gelbe Trikot

Tour-Boss Christian Prudhomme hat die Klasse von Titelverteidiger Tadej Pogacar gewürdigt - und hofft bei der 112. Frankreich-Rundfahrt dennoch auf einen offenen Kampf um das Gelbe Trikot. „Das letzte Critérium du Dauphiné hat gezeigt, dass Pogacar in den Bergen überlegen ist. Wenn er auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Monaten ist, wird es für seine Konkurrenten sehr schwierig“, sagte Prudhomme der Nachrichtenagentur AFP .

Pogacar beginnt am Samstag beim Grand Départ in Lille die Jagd nach seinem dritten Gesamtsieg. Als Hauptrivale gilt der dänische Ex-Champion Jonas Vingegaard. „Es gibt nichts Besseres als ein Duell. Das ist das Salz in der Suppe aller sportlichen Wettkämpfe“, sagte Prudhomme.