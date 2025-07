Tour de France: Ärger um Bergkönig! Ex-Teamkollege reagiert deutlich

Lenny Martinez, Träger des Bergtrikots, gewinnt die erste Bergwertung auf der 18. Etappe der Tour de France. Allerdings nicht nur aus eigener Kraft, was prompt für Ärger sorgt.

Im Kampf um das Bergtrikot bei der Tour de France benötigt Lenny Martinez jeden Punkt. Wenig überraschend also, dass der Franzose vom Team Bahrain Victorious auf der 18. Etappe (Jetzt im LIVETICKER) in die Ausreißergruppe ging, um zumindest am ersten langen Anstieg des Tages, dem Col du Glandon, als Erster oben zu sein. Doch einige Kilometer vor dem Pass schien ihm die Kraft auszugehen – dann sorgte er für einen Aufreger.