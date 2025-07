Tour de France: Ausreißer Healy siegt - van der Poel in Gelb

Ein Ire triumphiert in der Normandie. Der Kampf um Gelb ist eine Sekunden-Entscheidung.

Der irische Radprofi Ben Healy hat nach einem mutigen 40-km-Solo die sechste Etappe der 112. Tour de France für sich entschieden. Der 24-Jährige vom Team EF Education-EasyPost gewann den 201,5 km langen Tagesabschnitt zwischen Bayeux und Vire in der Normandie und feierte beim ersten Ausreißersieg der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt den größten Erfolg seiner Karriere.

Maximale Spannung brachte am Donnerstag der Kampf ums Gelbe Trikot, das Mathieu van der Poel mit nur einer Sekunde Vorsprung wieder vom Tour-Favoriten Tadej Pogacar übernahm. Healy hatte sich aus einer achtköpfigen Fluchtgruppe heraus abgesetzt. Im Ziel hatte er 2:44 Minuten Vorsprung auf Quinn Simmons aus den USA (Lidl-Trek). Dritter wurde der Australier Michael Storer (Tudor Pro Cycling/+2:51).

Der zähe Kampf um den Sprung in die Fluchtgruppe begann nach dem frühen Zwischensprint des Tages, an dem Top-Sprinter Jonathan Milan die meisten Punkte für das Grüne Trikot sammelte. Das Tempo am zweitlängsten Tour-Tag war extrem hoch, viele Teams mühten sich vergeblich, Ausreißer zu platzieren. Zahlreiche Fahrer zollten der hohen Schlagzahl Tribut und fielen zurück.