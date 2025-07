Tour de France: Brisante Zweifel an Pogacar

Tadej Pogacar steht bei der Tour de France im Fokus wie kein anderer. Nun meldet ein ehemaliger Radprofi Zweifel an den Leistungen des Superstars an.

Diesmal meldete mit Eric Boyer ein ehemaliger Radprofi und Teammanager Zweifel an. Der 61-Jährige gewann einst selbst Etappen bei der Tour und beim Giro d‘Italia, stand viele Jahre dem Cofidis-Team vor und verfolgt die Tour seit Jahren als Experte.

„Die Labors sind veraltet“

„Es gibt eine Art generelle Feigheit“, monierte Boyer im Interview mit LeParisien . Er sprach von einem Radsport, der heimlich weine. „Wir leben mit dieser Art von Generalverdacht: Und wenn ein Fahrer so dominiert wie die Doper, ziehen wir Parallelen“.

Zweifel erhob Boyer auch an den Dopingkontrollen. „Suchen wir richtig? In den Labors suchen wir intensiv, aber ich weiß nicht, ob wir in den Labors die Wahrheit finden werden. Die Labors sind veraltet.“ Laut dem ehemaligen Radfahrer „haben wir nicht die Mittel, um sie (Dopingmethoden, Anm.) zu finden“.