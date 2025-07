Tour de France: Darum ist heute kein Ruhetag!

Die Stars der Tour de France gehen auch am heutigen Montag an den Start. Statt eines Ruhetags steht eine harte Etappe bevor. Dafür gibt es gute Gründe.

Die Stars der Tour de France gehen auch am heutigen Montag an den Start. Statt eines Ruhetags steht eine harte Etappe bevor. Dafür gibt es gute Gründe.

Bei der Tour de France findet heute die 10. Etappe statt. Ein durchaus überraschender Termin - denn in den vergangenen Jahren war der Montag eigentlich stets als Ruhetag gesetzt.

Tour de France: So verfolgen Sie die 10. Etappe heute live

Erinnert wird am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 und an das Föderationsfest 1790. Der Ruhetag wurde daher auf den Dienstag verlegt.