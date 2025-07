Tour de France Femmes: Deutsche Hoffnungsträgerin stürzt

Die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert hat bei der Tour de France Femmes einen Start zum Vergessen erlebt. Die 27-Jährige aus Friedrichshafen, die als Mitfavoritin in die erste Etappe gegangen war, stürzte rund 29 Kilometer vor dem Ziel in einer scharfen Kurve und verletzte sich am Arm. Anschließend konnte Lippert nicht mehr in die Entscheidung eingreifen.

Lipperts Team-Kapitänin muss aufgeben

Am Sonntag geht es mit einer weiteren hügeligen Etappe weiter. Auf dem 110,4 Kilometer langen Kurs von Brest nach Quimper stehen vier gewertete Anstiege auf dem Programm. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am 3. August in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de Madeleine an.