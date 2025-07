Tour de France: Heikle Bedingungen! Zwei Stürze in der Spitzengruppe

Die zweite Etappe der Tour de France stellt die Fahrer aufgrund der Regenbedingungen vor Herausforderungen. In der Spitzengruppe kommen zwei Ausreißer zu Fall. Ein Norweger wird zum doppelten Pechvogel.

In einer Linkskurve in einer Ortsdurchfahrt rutschten sowohl Yevgeniy Fedorov (XDS - Astana) als auch Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) weg und schlitterten an den Straßenrand.