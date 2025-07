Tour de France heute live: 18. Etappe im Free-TV, Stream und Ticker

Nach mehreren anspruchsvollen Tagen in den Pyrenäen, einem kurzen Flachstück und einer Klettertour auf den Mont Ventoux steht am Donnerstag die nächste Schicksalsprüfung an: Auf der 18. Etappe der Tour de France geht es von Vif hinauf zum 2.304 Meter hohen Col de la Loze – dem höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt.