Tour de France heute live: 21. Etappe im Free-TV, Stream und Ticker - Triumphfahrt von Pogacar und Lipowitz?

Die 21. und damit letzte Etappe ist traditionell die Triumphfahrt des Siegers: Titelverteidiger Pogacar verteidigte auch am Samstag souverän seinen Vorsprung auf Verfolger Vingegaard und radelt am Sonntag seinem vierten Gesamtsieg bei der Tour entgegen. Doch das Tour-Finale gestaltet sich anders als sonst.

Tour de France: So verfolgen Sie die 21. Etappe heute live

Mit der Champagner-Flöte in der Hand gen Hauptstadt radeln und dann im Schatten des Arc de Triomphe in den Sonnenuntergang sprinten - so sah lange das klassische Finale einer Tour de France aus. Doch für die Schlussetappe in Paris haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen.