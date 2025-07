Tour de France heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker - Die 5. Etappe

Am Mittwoch dürften dabei auch die Anwärter um das Gelbe Trikot eine gewichtige Rolle spielen. Los geht es um 13.10 Uhr.

Tour de France: So verfolgen Sie die 5. Etappe heute live

Favorit im Zeitfahren ist Weltmeister und Olympiasieger Remco Evenepoel, der zuletzt in dieser Disziplin bei der Dauphiné dominierte. Der Belgier, am Dienstag Siebter, liegt 58 Sekunden hinter Superstar Tadej Pogacar - für den Sprung ins Gelbe Trikot ist das wohl zu viel.

Pogacar und den Gesamtdritten Jonas Vingegaard trennen derweil nur acht Sekunden, Pogacar, der aktuell zeitgleich mit Mathieu Van der Poel an der Spitze der Gesamtwertung steht, dürfte selbst nach Gelb greifen . Auf den 33 km rund um Caen wird es für die beiden großen Duellanten und den Rest der Topstars erstmals richtig ernst.

36 Mal war die Tour bereits in Caen zu Gast, letztmals vor 19 Jahren. Bis in die 1970er-Jahre war die Stadt mit der sehenswerten Klosterkirche Saint-Étienne fest im Tour-Programm verankert, ehe zwischen 1978 und 2006 in Caen gar nicht mehr gefahren wurde.