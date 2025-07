Tour de France heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker - Die 6. Etappe

Bei der Tour de France steht die 6. Etappe auf dem Programm. Nach dem flachen Zeitfahren müssen Pogacar und Co. etliche Höhenmeter absolvieren.

Bei der Tour de France steht die 6. Etappe auf dem Programm. Nach dem flachen Zeitfahren müssen Pogacar und Co. etliche Höhenmeter absolvieren.

Tour de France: So verfolgen Sie die 6. Etappe heute live

In der Gesamtwertung führt Pogacar mit 42 Sekunden vor Evenepoel, der bis zur 5. Etappe führende Niederländer van der Poel fiel beim Zeitfahren mit Rang 18 deutlich zurück.

Pogacar hatte mit seinem Etappensieg am Dienstag bereits das Bergtrikot erobert, am Mittwoch kamen das Maillot Jaune und das grüne Sprintertrikot hinzu - seine Dominanz erinnert an den legendären Eddy Merckx bei der Tour 1969.