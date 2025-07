Tour de France heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker - Die 7. Etappe

Die Tour de France wird mit jedem Meter spannender. Am Freitag bietet die 7. Etappe wieder jede Menge Potenzial für beste Radsport-Unterhaltung. Los geht es um 12.25 Uhr.

Und auch die Möglichkeit für Topfavorit Tadej Pogacar, sich das Gelbe Trikot zurückzuholen. Dieses hatte er gestern an Mathieu van der Poel verloren.

Tour de France: So verfolgen Sie die 7. Etappe heute live

Was erwartet Fahrer und Fans am Freitag? Die 196,6 km zwischen der Hafenstadt Saint-Malo und Mûr-de-Bretagne in der bretonischen Gemeinde Guerlédan halten zahlreiche Gelegenheiten für Attacken parat.