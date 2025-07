Tour de France heute nicht im Free-TV: Deshalb ist Ruhetag!

Bei der Tour de France ist am Dienstag Ruhetag. Warum wird heute nicht gefahren? SPORT1 klärt auf. Am Mittwoch folgt die 11. Etappe.

Bei der Tour de France ist am Dienstag Ruhetag. Warum wird heute nicht gefahren? SPORT1 klärt auf. Am Mittwoch folgt die 11. Etappe.

Die Tour de France hat heute Ruhetag. Erst am Mittwoch geht es mit der 11. Etappe (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ) weiter, aber warum wird 2025 am Dienstag nicht gefahren?

Die Antwort ist ganz einfach: In der Tat ist bei der Tour eigentlich der 2. Montag der traditionelle Ruhetag, in diesem Jahr lag dieser gestern allerdings am 14. Juli - dem französischen Nationalfeiertag.